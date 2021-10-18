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Столичное метро будет работать дольше во вторник, но могут закрыть три станции

Понедельник, 18 октября 2021, 17:29
фото: эльдар сарахман, уп

В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" и "Реал" работа метрополитена будет продлена на 1:00.

Источник: пресс-служба метрополитена

Детали: Также отмечается, что возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Справка: Игра начнется в 22:00.

Это первая из двух встреч "Шахтера" с "Реалом" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Сейчас донецкий клуб сыграл два матча - в ничью с "Интером" и проиграл молдавскому "Шерифу".

Украинская правда
Темы: Киевметрофутболспорт
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