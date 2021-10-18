Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Столичне метро працюватиме довше у вівторок, але можуть закрити три станції

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:29
фото: ельдар сарахман, уп

У ніч з 19 на 20 жовтня в зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" та "Реал"  роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.

Джерело: пресслужба метрополітену

Деталі: Також зазначається, що можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Довідково: Гра почнеться 19 жовтня о 22:00.

Це перша з двох зустрічей "Шахтаря" з "Реалом" у груповому етапі Ліги Чемпіонів.

Наразі донецький клуб зіграв два матчі – в нічию з "Інтером" та програв молдовському "Шерифу".

Українська правда
Теми: Київметрофутболспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 жовтня: заява про тиск на "UA: Перший", нова "червона" зона

Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік

фотоЗа 10 днів до виборів Зеленський з кандидатом від "слуг" оглядав Золотоношу

У Києві зросте плата за проїзд

Зеленський назвав "хайпом" звинувачення телеведучої "UA: Першого" у тиску з боку ОП

Facebook планує змінити назву – ЗМІ

Усі новини...
Київ
Кличко хоче повернути райради у Київ
Падіння ліхтарів на Шулявському: силовики з експертами оглядають міст
У Києві зростає кількість смертей від covid – за добу померли 22 людини
Останні новини
22:14
Окупанти посилили карантин в Криму, заборонили літнім людям виходити з дому
22:00
Новини економіки: Київ піднімає ціни на транспорт, Рада розглядає бюджет
21:49
У Фінляндії громадян судять за відмову пройти тест на COVID
21:43
Офіційний курс гривні продовжив зміцнення
21:39
Ліга Чемпіонів: "Динамо" з мінімальним рахунком програє "Барселоні"
21:34
Новини 20 жовтня: заява про тиск на "UA: Перший", нова "червона" зона
21:20
Держзернова корпорація не має коштів на погашення китайського кредиту
21:07
Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік
21:02
PayPal хоче придбати Pinterest за близько $40 млрд – ЗМІ
20:49
Аграрії, які використовують меліоровані землі, отримають держпідтримку
Усі новини...