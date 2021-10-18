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Столичне метро працюватиме довше у вівторок, але можуть закрити три станції

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:29
Столичне метро працюватиме довше у вівторок, але можуть закрити три станції
фото: ельдар сарахман, уп

У ніч з 19 на 20 жовтня в зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" та "Реал"  роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.

Джерело: пресслужба метрополітену

Деталі: Також зазначається, що можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Довідково: Гра почнеться 19 жовтня о 22:00.

Це перша з двох зустрічей "Шахтаря" з "Реалом" у груповому етапі Ліги Чемпіонів.

Наразі донецький клуб зіграв два матчі – в нічию з "Інтером" та програв молдовському "Шерифу".

Українська правда
Теми: Київметрофутболспорт
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