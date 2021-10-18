Столичне метро працюватиме довше у вівторок, але можуть закрити три станції
Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:29
У ніч з 19 на 20 жовтня в зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" та "Реал" роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.
Джерело: пресслужба метрополітену
Деталі: Також зазначається, що можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
Довідково: Гра почнеться 19 жовтня о 22:00.
Це перша з двох зустрічей "Шахтаря" з "Реалом" у груповому етапі Ліги Чемпіонів.
Наразі донецький клуб зіграв два матчі – в нічию з "Інтером" та програв молдовському "Шерифу".
Українська правда