Судебная реформа: Совет судей избрал представителей в Этический совет по своей квоте

Совет судей Украины избрал кандидатов в Первый состав Этического совета по своей квоте и направил в Высший совет правосудия, таким образом разблокировав судебную реформу

Источник: Интерфакс-Украина, сообщение Центра противодействия коррупции, трансляция заседания на ютюб-канале пресс-службы Совета судей

Детали: По итогам голосования Совета судей в субботу, 23 октября, четверо кандидатов из восьми получили более 16 голосов поддержки.

В рейтинговый список кандидатов после голосования вышли судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич в поддержкой в 26 голосов членов Совета судей, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун – 24 голоса, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин – 20 голосов, также 17 голосов поддержки получила судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.

По результатам тайного голосования избранными кандидаты в Этический совета по квоте совета судей стали Кишакевич, Трясун, Сиверин, Чумаченко.

После оглашения результатов тайного голосования и получения рейтингового списка голосования Совет судей принял решение направить список кандидатов на утверждение в Высший совет правосудия.

В заседании в субботу участвовали 30 представителей органов судейского самоуправления, в бюллетени для голосования были включены 8 кандидатов в Этический совет.

По данным ЦПК, по меньшей мере двое из делегированных Советом судей кандидатов Этический совет "имеют сомнительную репутацию и явно не соответствуют критериям добропорядочности". Так, Трясун прошел "фейковое" квалификационное оценивание в ноябре 2016 года, которое не предусматривало участия общественности и увольнения нечестных судей. Такую оценку тогда прошли все судьи апелляционных судов Киева.

Согласно декларации родственных связей судьи за 2016 год, его родной брат, Трясун Павел Ростиславович, по меньшей мере с 2012 года занимал должность командира полка милиции особого назначения "Беркут" в Киевской области.

Кроме того, антикоррупционеры напоминают, что в 2016 году Трясун в составе коллегии судей освободил из-под стражи "беркутовца" Александра Белова, обвиняемого в убийствах в Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014-го.

В то же время Сиверин во время собеседования "продемонстрировал несостоятельность логично формулировать мысли на должном для судьи уровне". По информации Фонда DEJURE, судья неоднократно принимал решения, которіе можно назвать произволом. Кроме того, руководитель аппарата суда жаловалась на то, что как председатель суда Сиверин якобы оказывал давление на работников суда и подстрекал их совершать действия за пределами полномочий, в частности, вмешивался в автоматизированную систему распределения дел.

Напомним:

Совет судей почти два месяца игнорировал прямую норму Закона, не делегировав своих представителей Этический совет, что блокировало судебную реформу.