Нападение СБУ на пограничников: сотрудник спецслужбы признал вину
Один из сотрудников СБУ, которого задержали за групповое нападение на пограничников летом, полностью признал свою вину.
Источник: сайт Госбюро расследований, собеседник Украинской правды в правоохранительных органах, СБУ в комментарии УП
Детали: По информации бюро, следствие установило, что инцидент произошел ночью 18 июля во время отдыха сотрудников СБУ на озере возле границы с РФ в Сумской области. Там они вдруг решили напасть на пограничников и завладеть их оружием и боеприпасами.
Источник в правоохранительных сообщил Украинской правде, что во время нападения СБУшники были очень пьяны.
По официальной версии, трое сотрудников СБУ на машине заблокировали служебный автомобиль пограничников, которые в тот момент охраняли государственную границу, и начали их избивать. После этого отобрали у них два автомата "Калашникова" и патроны к ним и скрылись.
Следователи ГБР вместе с СБУ быстро задержали двух сотрудников спецслужбы. Им сообщили о подозрении в завладении оружием в сочетании с насилием и в избиении работников правоохранительных органов. Два автомата нашли в поле недалеко от места нападения, а магазины от них - возле отделения Пограничной служжбы в городе Славгород Сумской области.
Один из сотрудников СБУ полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Между ним и прокурором заключено соглашение о признании вины, которое направлено в суд с обвинительным актом.
Краснопольский районный суд Сумской области назначил сотруднику СБУ наказание в виде 5 лет тюрьмы условно (с испытательным сроком 3 года). Также его лишили воинского звания лейтенанта и права занимать должности в правоохранительных органах.
Относительно другого задержанного досудебное расследование также закончено. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Третий сотрудник СБУ проходит по делу как свидетель.
В пресс-центре СБУ уточнили УП, что осужденный уже уволен из Службы безопасности Украины, и напомнили, что спецслужба всячески способствовала следствию.
Предыстория: В ночь на 18 июля на украинском-российском участке государственной границы трое неизвестных напали на пограничный наряд, двух пограничников избили. Правонарушители также отобрали у них табельное оружие, однако позже оно было найдено.
Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух своих сотрудников за нападение на пограничников и передала органам следствия.