Напад СБУ на прикордонників: співробітник спецслужби визнав провину

Один із працівників СБУ, якого затримали за груповий напад на прикордонників влітку, повністю визнав свою провину.

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань, співрозмовник Української правди в правоохоронних органах, СБУ в коментарі УП

Деталі: За інформацією бюро, слідство встановило, що інцидент стався вночі 18 липня під час відпочинку співробітників СБУ на озері біля кордону з РФ у Сумській області. Там вони раптом вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їхньою зброєю та боєприпасами.

Джерело в правоохоронних повідомило Українській правді, що під час нападу СБУшники були дуже п’яні.

За офіційною версією, троє співробітників СБУ на машині заблокували службовий автомобіль прикордонників, які у той момент охороняли державний кордон, і почали їх бити. Після цього відібрали в них два автомати "Калашникова" і набої до них та втекли.

Слідчі ДБР разом з СБУ швидко затримали двох співробітників спецслужби. Їм повідомили про підозру у заволодінні зброєю у поєднанні з насильством та в побиття працівників правоохоронного органу. Два автомати знайшли у полі неподалік від місця нападу, а магазини від них - біля відділку Прикордонної служжби у місті Славгород Сумської області.

Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом.

Краснопільський районний суд Сумської області призначив співробітнику СБУ покарання у вигляді 5 років в’язниці умовно (з іспитовим строком 3 роки). Також його позбавили військового звання лейтенанта та права обіймати посади в правоохоронних органах.

Стосовно іншого затриманого нападника досудове розслідування також закінчене. Йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Третій співробітник СБУ проходить у справі як свідок.

У пресцентрі СБУ уточнили УП, що засудженого вже звільнено з лав Служби безпеки України, і нагадали, що спецслцжбовці всіляко сприяли слідству.

Передісторія: В ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону троє невідомих напали на прикордонний наряд, двох прикордонників побили. Правопорушники також відібрали в них табельну зброю, однак пізніше її було знайдено.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що затримала двох своїх співробітників за напад на прикордонників і передала органам слідства.