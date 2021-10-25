Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Напад СБУ на прикордонників: співробітник спецслужби визнав провину

Понеділок, 25 жовтня 2021, 12:20
Напад СБУ на прикордонників: співробітник спецслужби визнав провину
фото ДПСУ

Один із працівників СБУ, якого затримали за груповий напад на прикордонників влітку, повністю визнав свою провину.

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань, співрозмовник Української правди в правоохоронних органах, СБУ в коментарі УП

Деталі: За інформацією бюро, слідство встановило, що інцидент стався вночі 18 липня під час відпочинку співробітників СБУ на озері біля кордону з РФ у Сумській області. Там вони раптом вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їхньою зброєю та боєприпасами.

Джерело в правоохоронних повідомило Українській правді, що під час нападу СБУшники були дуже п’яні.

За офіційною версією, троє співробітників СБУ на машині заблокували службовий автомобіль прикордонників, які у той момент охороняли державний кордон, і почали їх бити. Після цього відібрали в них два автомати "Калашникова" і набої до них та втекли.

Слідчі ДБР разом з СБУ швидко затримали двох співробітників спецслужби. Їм повідомили про підозру у заволодінні зброєю у поєднанні з насильством та в побиття працівників правоохоронного органу. Два автомати знайшли у полі неподалік від місця нападу, а магазини від них - біля відділку Прикордонної служжби у місті Славгород Сумської області.

Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом.

Краснопільський районний суд Сумської області призначив співробітнику СБУ покарання у вигляді 5 років в’язниці умовно (з іспитовим строком 3 роки). Також його позбавили військового звання лейтенанта та права обіймати посади в правоохоронних органах.

Стосовно іншого затриманого нападника досудове розслідування також закінчене. Йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Третій співробітник СБУ проходить у справі як свідок.

У пресцентрі СБУ уточнили УП, що засудженого вже звільнено з лав Служби безпеки України, і нагадали, що спецслцжбовці всіляко сприяли слідству.

Передісторія: В ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону троє невідомих напали на прикордонний наряд, двох прикордонників побили. Правопорушники також відібрали в них табельну зброю, однак пізніше її було знайдено.

 

Згодом Служба безпеки України повідомила, що затримала двох своїх співробітників за напад на прикордонників і передала органам слідства.

Євген Кізілов, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУПрикордонна службанадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: