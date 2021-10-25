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ЕС на этой неделе не исключит Украину из "зеленого" списка для путешествий - СМИ

Понедельник, 25 октября 2021, 20:40
фото: аэропорт "Борисполь"

ЕС на этой неделе оставит Украину в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Похоже, на этой неделе Украина останется в списке рекомендованных ЕС безопасных третьих стран по COVID19. Но ситуация будет отслеживаться, и новое предложение может появиться позже на этой неделе"- написал он.

На прошлой неделе Европейский союз не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина осталась в "зеленом" списке.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украина.

Страны Европейского Союза, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в красную зону, смотрите в новом видео от Европейской правды.

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев"

Темы: ЕС
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