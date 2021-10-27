Невакцинированным хотят запретить заходить в Раду: планируют созвать внеочередное заседание

Комитет ВРУ по здоровью нации предлагает парламенту собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, чтобы запретить невакцинированным гражданам заходить в помещение Рады.

Источник: Facebook-страница главы комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого

Дословно: "Предлагаем руководству парламента провести на следующей неделе внеочередное заседание ВРУ, посвященное "медицинским" вопросам...

Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения".

Детали: По словам Радуцкого, принятие соответствующего постановления №6154 покажет, готовы ли народные избранники подавать пример украинцам.

Кроме того, на внеочередном заседании предлагают рассмотреть и другие "медицинские" законопроекты и постановления:

законопроект №6121 о внесении изменений в статью 9-2 закона "О лекарственных средствах". Законопроект вводит механизм упрощенной регистрации медсредств для экстренного медиспользования для профилактики и лечения коронавируса;

о внесении изменений в статью 9-2 закона "О лекарственных средствах". Законопроект вводит механизм упрощенной регистрации медсредств для экстренного медиспользования для профилактики и лечения коронавируса; законопроект № 6084. Предлагается ввести более строгую уголовную ответственность за подделку справок о прививках и тестах на коронавирус.

Для людей, сознательно использовавших фальсифицированные документы о прививках (штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2-х лет), для медработников за внесение ложных сведений (штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности) за изготовление фальшивых документов о вакцинации (штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет).

законопроект № 5736. Тяжелобольные пациенты смогут получать от фармацевтических компании инновационные препараты, еще проходящие клинические испытания.

Тяжелобольные пациенты смогут получать от фармацевтических компании инновационные препараты, еще проходящие клинические испытания. законопроект №5873. Законопроект предусматривает трансформацию государственных медучреждений в государственные некоммерческие предприятия.

Законопроект предусматривает трансформацию государственных медучреждений в государственные некоммерческие предприятия. постановление № 6023 о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение надлежащей диагностики и лечения пациентов, страдающих болезнью Паркинсона.

о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение надлежащей диагностики и лечения пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. законопроект №5123-1 об админправонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам. Предлагается установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении в размере от 6,8 тыс. грн до 13,6 тыс. грн, при повторном – 13,6 тыс. грн до 23,8 тыс. грн.

Для того, чтобы созвать внеочередное заседание ВР, необходимо собрать подписи не менее 150 народных депутатов.

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