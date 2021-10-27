Невакцинированным хотят запретить заходить в Раду: планируют созвать внеочередное заседание
Комитет ВРУ по здоровью нации предлагает парламенту собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, чтобы запретить невакцинированным гражданам заходить в помещение Рады.
Источник: Facebook-страница главы комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого
Дословно: "Предлагаем руководству парламента провести на следующей неделе внеочередное заседание ВРУ, посвященное "медицинским" вопросам...
Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения".
Детали: По словам Радуцкого, принятие соответствующего постановления №6154 покажет, готовы ли народные избранники подавать пример украинцам.
Кроме того, на внеочередном заседании предлагают рассмотреть и другие "медицинские" законопроекты и постановления:
- законопроект №6121 о внесении изменений в статью 9-2 закона "О лекарственных средствах". Законопроект вводит механизм упрощенной регистрации медсредств для экстренного медиспользования для профилактики и лечения коронавируса;
- законопроект № 6084. Предлагается ввести более строгую уголовную ответственность за подделку справок о прививках и тестах на коронавирус.
Для людей, сознательно использовавших фальсифицированные документы о прививках (штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2-х лет), для медработников за внесение ложных сведений (штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности) за изготовление фальшивых документов о вакцинации (штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет).
- законопроект № 5736. Тяжелобольные пациенты смогут получать от фармацевтических компании инновационные препараты, еще проходящие клинические испытания.
- законопроект №5873. Законопроект предусматривает трансформацию государственных медучреждений в государственные некоммерческие предприятия.
- постановление № 6023 о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение надлежащей диагностики и лечения пациентов, страдающих болезнью Паркинсона.
- законопроект №5123-1 об админправонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам. Предлагается установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении в размере от 6,8 тыс. грн до 13,6 тыс. грн, при повторном – 13,6 тыс. грн до 23,8 тыс. грн.
Для того, чтобы созвать внеочередное заседание ВР, необходимо собрать подписи не менее 150 народных депутатов.
Предыстория:
- С 30 октября 15 украинских областей станут "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
- Киевские власти ожидают, что столица по показателям будет подпадать под "красную" зону уже в ближайшие дни, после чего Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может усилить карантин в городе.