В Пентагоне призвали союзников снять ограничения на поставки летального оружия Украине

США, которые оказывают Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от агрессии России, призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.

Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер во время онлайн-мероприятия Центра стратегических и международных исследований, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Прежде всего, я хотела бы упомянуть, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи", - сказала Купер.

Она напомнила, что Соединенные Штаты передали Украине и Грузии новейшие противотанковые системы Джавелин, что стало ярким примером обеспечения летальной оборонной помощи Соединенными Штатами.

"У нас есть ряд союзников, которые имеют эти ограничения - некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но некоторые также имеют эти ограничения по продаже", - сказала представитель Пентагона.

"Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты", - отметила Купер.

Для этого, по ее словам, должны быть сняты все препятствия.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще надеется на поставку оружия от Германии. По его словам, Украина обращалась по поводу поставок оружия к немецкому правительству, однако получала отказы.

В мае пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений. Так он отреагировал на заявление сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Хабека о целесообразности предоставления Киеву по крайней мере оборонительного оружия.