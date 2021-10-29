Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Пентагоне призвали союзников снять ограничения на поставки летального оружия Украине

Пятница, 29 октября 2021, 12:11

США, которые оказывают Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от агрессии России, призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.

Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер во время онлайн-мероприятия Центра стратегических и международных исследований, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Прежде всего, я хотела бы упомянуть, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи", - сказала Купер.

Она напомнила, что Соединенные Штаты передали Украине и Грузии новейшие противотанковые системы Джавелин, что стало ярким примером обеспечения летальной оборонной помощи Соединенными Штатами.

"У нас есть ряд союзников, которые имеют эти ограничения - некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но некоторые также имеют эти ограничения по продаже", - сказала представитель Пентагона.

"Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты", - отметила Купер.

Для этого, по ее словам, должны быть сняты все препятствия.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще надеется на поставку оружия от Германии. По его словам, Украина обращалась по поводу поставок оружия к немецкому правительству, однако получала отказы.

В мае пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений. Так он отреагировал на заявление сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Хабека о целесообразности предоставления Киеву по крайней мере оборонительного оружия.

Темы: СШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: Продвижение дается ценой огромных усилий
В Пентагоне заявили о "не идеальных" условиях для передачи Украине F-16 сейчас
Оборонный бюджет США: Палата представителей отклонила ряд негативных для Украины поправок
Последние новости
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Все новости...
Реклама: