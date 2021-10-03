У партии миллион вопросов к Разумкову, он уже не член команды – Зеленский

Зеленский прокомментировал ситуацию о возможной отставке спикера Совета Дмитрия Разумкова.

Источник: трансляция мероприятия

Детали: В понедельник "слуги" начнут процедуру отзыва спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Журналисты спросили Зеленского, была ли это инициатива президента - смещение с должности Разумкова.

По словам Зеленского, Разумков как "слуга" должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций и борьбы с олигархами, но он пошел другим путем.

Президент подчеркнул, что Разумков отныне уже не является членом команды СН, а партийцы имеют к нему миллион вопросов.

Прямая речь Зеленского: "У партии миллион вопросов, я вчера все их слышал, миллион вопросов к спикеру Верховной Рады... Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой (властной - УП) команды, и он (сам - УП) об этом говорит достаточно открыто".

Передыстория: Зеленский оценивает работу партии "Слуги народа" за два года на "3 с плюсом" по 5-балльной шкале, а свою собственную - на 7-8 по 12-балльной. Также он назвал "внутрифракционным" вопрос относительно пребывания Дмитрия Разумкова в должности спикера Верховной Рады и отметил, что было ошибочно со стороны главы парламента поднимать такой вопрос, озвучивая его перед медиа.