"Слуги" определились, когда возьмутся за отставку Разумкова

Представители фракции "Слуга народа" на заседании в субботу обсудили, когда будут увольнять с должности главу парламента Дмитрия Разумкова.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "На фракции "Слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины с занимаемой должности".

Предыстория: Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос относительно пребывания Дмитрия Разумкова в должности спикера Верховной Рады и отметил, что было ошибочно со стороны главы парламента поднимать такой вопрос, озвучивая его перед медиа.

В контексте обсуждения персоны Разумкова Зеленский общими фразами подчеркнул, что кто-либо из команды СН, кто не принимает участия в борьбе с украинскими олигархами, должен присоединиться к какой-то другой политической силе.

2 октября стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Читайте также: Дмитрий Разумков: В отставку я не собираюсь