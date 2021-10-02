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"Слуги" определились, когда возьмутся за отставку Разумкова

Суббота, 2 октября 2021, 22:26
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, ФОТО УП

Представители  фракции "Слуга народа" на заседании в субботу обсудили, когда будут увольнять с должности главу парламента Дмитрия Разумкова.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "На фракции "Слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины с занимаемой должности".

Предыстория: Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос относительно пребывания Дмитрия Разумкова в должности спикера Верховной Рады и отметил, что было ошибочно со стороны главы парламента поднимать такой вопрос, озвучивая его перед медиа.

В контексте обсуждения персоны Разумкова Зеленский общими фразами подчеркнул, что кто-либо из команды СН, кто не принимает участия в борьбе с украинскими олигархами, должен присоединиться к какой-то другой политической силе.

2 октября стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

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Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийСлуга народа
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