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Зеленский: Я готов к встрече с Путиным

Воскресенье, 3 октября 2021, 12:00
Зеленский: Я готов к встрече с Путиным
Владимир Зеленский. фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным и считает, что она может быть результативной.

Источник: Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

Прямая речь: "Еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной, я думаю, что окружение президента РФ не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат.

Я готов к встрече в Нормандском формате, я в принципе готов к любой встрече на сегодня. Я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине... в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма.

Уверен, если завтра Украина скажет: давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить. Пока мы позволить себе такого не можем, но я считаю, что не надо сосредотачиваться на конкретной адженде, (а смотреть) как пойдет встреча. Я в любом случае считаю, что там будет результат. Должен быть. Потому что россискому народу он тоже нужен".

Почему это важно: Официальная Москва уже долгое время "кормит" украинскую сторну заявлениями, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако все время выдвигает какие-то условия, как то невозможность обсуждать на такой встрече вопрос оккупированного Крыма. Заявлял Крмель также и о "камне преткновения", который усложняет процесс договоренностей между сторонами: якобы "нежелании Украины выполнять Минск-2".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутин
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