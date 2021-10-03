Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Я готов к встрече с Путиным

Воскресенье, 3 октября 2021, 12:00
Владимир Зеленский. фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным и считает, что она может быть результативной.

Источник: Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

Прямая речь: "Еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной, я думаю, что окружение президента РФ не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат.

Я готов к встрече в Нормандском формате, я в принципе готов к любой встрече на сегодня. Я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине... в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма.

Уверен, если завтра Украина скажет: давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить. Пока мы позволить себе такого не можем, но я считаю, что не надо сосредотачиваться на конкретной адженде, (а смотреть) как пойдет встреча. Я в любом случае считаю, что там будет результат. Должен быть. Потому что россискому народу он тоже нужен".

Почему это важно: Официальная Москва уже долгое время "кормит" украинскую сторну заявлениями, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако все время выдвигает какие-то условия, как то невозможность обсуждать на такой встрече вопрос оккупированного Крыма. Заявлял Крмель также и о "камне преткновения", который усложняет процесс договоренностей между сторонами: якобы "нежелании Украины выполнять Минск-2".

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗеленскийПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID унес жизни более тысячи украинцев за 5 дней, 317 – за сутки

Главные новости понедельника и ночи: Pandora Papers, сбой в Facebook

Эффективность Pfizer против COVID-19 вдвое падает через полгода — исследование

Facebook и Instagram возобновляют работу

"Схемы" сообщили о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка

Платформа Facebook не работают пять часов: возможные причины

Все новости...
Зеленский
Зеленский не знает деталей ДТП с Трухиным, потому что "там никто не погиб"
Зеленский говорит, что обсуждал "вагнеровцев" с Лукашенко еще до их задержания
"Президентскую республику не буду созавать": Зеленский объяснил вмешательства в работу Кабмина
Последние новости
08:42
В Латвии договорились усилить коронавирусные ограничения
08:22
COVID унес жизни более тысячи украинцев за 5 дней, 317 – за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: Pandora Papers, сбой в Facebook
07:24
Война на Донбассе: сутки прошли без потерь
06:40
В Facebook назвали причину шестичасового сбоя
06:08
Более 300 тысяч человек заболели COVID-19
05:10
Саакашвили озвучил условие прекращения голодовки
04:13
Боевики напали на военный отряд в Буркина-Фасо, убили 14 солдат
03:13
Эффективность Pfizer против COVID-19 вдвое падает через полгода — исследование
02:13
Китай отправил более 50 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня
Все новости...