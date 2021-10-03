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Стали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

Воскресенье, 3 октября 2021, 16:04
Стали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском Офшор 95

Показ расследования о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского "Офшор 95" почти сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КМДА. Звонивший заявил, что он из СБУ.

Источник: собеседники Украинской правды среди киевских чиновников, знакомых с ситуацией

Детали: Слідство.Інфо подготовило расследование, которое планировалось показать в Малой опере в Киеве вечером в воскресенье.

Днем журналистка  Анна Бабинец всего за несколько часов до показа узнала, что директор "Малой оперы" Алексей Прасол показ отменил. Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут. Впоследствии он написал, что у них якобы "нет света и вообще ремонт", но журналисты убедились, что это не так – электрика в опере есть, ремонтные работы не ведутся.

Украинская правда связалась с работниками КГГА, которые рассказали, что после решения директора "Малой оперы" разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил "проблемами, если показ все-таки состоится".

После этого показ был сорван. На данный момент Слідство.Інфо в срочном порядке ищет площадку, на которой все же можно будет показать "Офшор 95".

УП звонила по номеру телефону, с которого звонили в КГГА, но человек, который ответил, отказался представиться и бросил трубку после вопроса, работает ли он в СБУ.

Дополнено: Столичные чиновники уверяют, что показ состоится в Малой опере, в 19:00, как и планировалось.

Предыстория: Команда Слідство.Інфо планировала показать фильм "Оффшор 95" в Малой опере. Это расследование - часть международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайта финансовых данных.

Pandora Papers - глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашения 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков.

В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира.

Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектам работало и работает Слідство.Інфо.

Украинская правда

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Темы: оффшорыЗеленскийсвобода словацензура
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