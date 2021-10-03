"Офшор 95": сорван показ расследования о бизнесе Зеленского и деньгах Коломойского

Расследователи Слідство.Інфо подготовили фильм о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского, однако показ, запланированный на 3 октября - срывается.

Источник: журналистка Анна Бабинец в Facebook

Прямая речь: "За несколько часов до показа фильма "Офшор 95" директор "Малой оперы" Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет".

Детали: По словам Бабинец, Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут.

Впоследствии он написал, что у них якобы "нет света и вообще ремонт".

Журналистка поехала к "Малой опере", и убедилась, что электричество есть, а ремонта нет.

Прямая речь: "Однако постеры с нашим фильмом с помещения сняли, работникам сказали, что короткий день - опера закрывается в 17:00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку. Соглашение у нас заключено, локация оплачена. До премьеры – 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа!

Все должно произойти сегодня в 19:00".

Дополнено: Позже стало известно, что показ оказался под угрозой срыва после звонка в КГГА мужчины, который представился сотрудником СБУ и озвучил угрозы. В то же время столичные чиновники в разговоре с УП заверили, что показ состоится в Малой опере, в 19:00, как и планировалось.

Предыстория: Команда Слідство.Інфо планировала показать фильм "Оффшор 95" в Малой опере. Это расследование - часть международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайта финансовых данных.

Pandora Papers - глобальный утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашения 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков.

В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира.

Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектам работала и работает Слідство.Інфо.