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СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

Воскресенье, 3 октября 2021, 18:22
СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском
фото Радио Свобода

В СБУ отрицают причастность своих сотрудников к давлению на работников КГГА в отношении запрета показа фильма-расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского "Оффшор 95".

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП

Дословно: "Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициативам по отмене премьеры фильма, который подготовили журналисты "Слидство.Инфо".

Поэтому любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением СБУ являются манипулятивными".

Детали: В СБУ подчеркнули, что выступают за плюрализм мнений и свободу слова, однако считают недопустимым, "когда ими пытаются манипулировать в личных интересах, ущемляя и дискредитируя государство и его институты".

Что предшествовало: Показ расследования о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского "Офшор 95" почти сорвался в воскресенье после звонка с угрозами, который поступил в КМДА. Звонивший заявил, что он из СБУ.

Украинская правда

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Темы: СБУКГГАЗеленскийоффшорыцензура
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