Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси

Воскресенье, 31 октября 2021, 12:43
Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси
Флаг Грузии, фото Getty Images

Глава оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал всех сторонников оппозиции собраться в Тбилиси в воскресенье на площади перед парламентом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави-2"

Детали: Мелия, который проиграл на выборах мэра Тбилиси кандидату от правящей партии Кахе Каладзе, заявил, что на митинге будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил.

"Это были выборы на фоне тотального насилия…Борьба не закончилась вчера и естественно никто не собирается сдаваться, по нашему глубокому убеждению, ни один гражданин Грузии, глядя на все, что произошло вчера, не собирается ко всему этому привыкать и собирается бороться", - сказал Мелия.

Он призвал жителей Тбилиси прийти на проспект Руставели в 19:00

Оппозиция не признает результаты выборов и считает, что они были сфальсифицированы властями.

Напомним, по данным ЦИК Грузии, во втором туре местных выборов кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" победили в пяти самоуправляющих городах, а также в 14 самоуправляющихся общинах.

По результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

Во втором туре в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах изберут 42 мажоритарных члена муниципального собрания.

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

Читайте подробнее - Грузия выбирает моновласть: партия Саакашвили всухую проигрывает выборы, но продолжит борьбу

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузиявиборыоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Грузия
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: