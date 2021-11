Маск готов продать акции Tesla, чтобы побороть голод в мире

Самый богатый человек мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск готов пожертвовать 6 миллиардов долларов с продажи акций Tesla, если это поможет побороть голод в мире.

Источник: Маск в Twitter

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

Дословно Маск: "Если Всемирная продовольственная программа сможет объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас продать акции Tesla и сделать это".

Детали: Маск добавил, что финансовая отчетность должна быть открыта, чтобы общественность видела, как именно тратятся средства.

Этот твит появился в ответ на заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, который 19 октября попросил у Маска 6 млрд долларов на борьбу с голодом.

42 million people are on famine’s edge this year. An unprecedented global crisis spiked by Covid. Starvation, destabilization of nations & mass migration if we do not respond. @elonmusk, you made $6 billion just yesterday—the exact $ we need to avert catastrophe! Please help!