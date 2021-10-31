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Маск готов продать акции Tesla, чтобы побороть голод в мире

Воскресенье, 31 октября 2021, 19:08
Маск готов продать акции Tesla, чтобы побороть голод в мире
Photo by Patrick Pleul - Pool/Getty Images

Самый богатый человек мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск готов пожертвовать 6 миллиардов долларов с продажи акций Tesla, если это поможет побороть голод в мире.

Источник: Маск в Twitter

Дословно Маск: "Если Всемирная продовольственная программа сможет объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас продать акции Tesla и сделать это".

Детали: Маск добавил, что финансовая отчетность должна быть открыта, чтобы общественность видела, как именно тратятся средства.

Этот твит появился в ответ на заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, который 19 октября попросил у Маска 6 млрд долларов на борьбу с голодом.

Дословно Бизли: "В этом году 42 миллиона человек находятся на грани голода. Беспрецедентный глобальный кризис, который усугубился из-за Covid. Голод, дестабилизация в странах и массовая миграция — вот что произойдет, если мы не примем меры. Илон Маск, вы только вчера заработали $6 млрд — ровно столько, сколько нам нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!... Я предлагаю вам уникальную возможность спасти 42 миллиона человек от голода".

Украинская правда
Темы: Маск
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