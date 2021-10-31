Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Маск готов продать акции Tesla, чтобы побороть голод в мире

Воскресенье, 31 октября 2021, 20:08
Photo by Patrick Pleul - Pool/Getty Images

Самый богатый человек мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск готов пожертвовать 6 миллиардов долларов с продажи акций Tesla, если это поможет побороть голод в мире.

Источник: Маск в Twitter

Дословно Маск: "Если Всемирная продовольственная программа сможет объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас продать акции Tesla и сделать это".

Детали: Маск добавил, что финансовая отчетность должна быть открыта, чтобы общественность видела, как именно тратятся средства.

Этот твит появился в ответ на заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, который 19 октября попросил у Маска 6 млрд долларов на борьбу с голодом.

Дословно Бизли: "В этом году 42 миллиона человек находятся на грани голода. Беспрецедентный глобальный кризис, который усугубился из-за Covid. Голод, дестабилизация в странах и массовая миграция — вот что произойдет, если мы не примем меры. Илон Маск, вы только вчера заработали $6 млрд — ровно столько, сколько нам нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!... Я предлагаю вам уникальную возможность спасти 42 миллиона человек от голода".

Украинская правда
Темы: Маск
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко: Антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимации

В Киеве рекорд заболеваний и смертей от коронавируса второй день подряд

Вакцинация в Украине: количество прививок за сутки приблизилось к рекорду

В Украине рекорд госпитализаций от covid с начала пандемии

фото, видеоВ Киеве стартовал Марш "антивакцинаторов"

Главные новости вторника и ночи: атака на госпиталь в Афганистане, Медведчук

Все новости...
Маск
Состояние Маска превысило 300 миллиардов долларов – Bloomberg
Forbes признал Маска самым богатым в истории человечества
"Элитный клуб": стоимость Tesla превысила триллион долларов
Последние новости
11:44
В Польшу вторглась из Беларуси группа неизвестных в форме, МИД вызвал дипломата
11:39
В Молдове думают ввести обязательный Covid-сертификат на рабочих местах
11:30
Курс валют на 3 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:21
В Украине осталось только 2 "желтых" области
11:18
В РФ новый рекорд умерших от Covid-19
11:17
Facebook откажется от системы распознавания лиц
11:11
Смертельное ДТП в Харькове: подозреваемый подросток отказался сдавать кровь для анализа
11:01
Смерть беременной в Польше вызвала дискуссию относительно ужесточения законодательства об абортах
10:53
Левочкин, Гордон и Кучма встретились в VIP-ложе на матче "Динамо" – "Барселона"
10:45
В Украине ожидают 2,9 млн доз COVID-вакцины Moderna
Все новости...