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Маск готовий продати акції Tesla, щоб побороти голод у світі

Неділя, 31 жовтня 2021, 19:08
Маск готовий продати акції Tesla, щоб побороти голод у світі
Photo by Patrick Pleul - Pool/Getty Images

Найбагатша людина світу, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск готовий пожертвувати 6 мільярдів доларів із продажу акцій Tesla, якщо це допоможе побороти голод у світі.

Джерело: Маск у Twitter

Дослівно Маск: "Якщо Всесвітня продовольча програма зможе пояснити в цьому ланцюжку твіттів, як 6 мільярдів доларів можуть вирішити проблему світового голоду, я готовий зараз продати акції Tesla і зробити це".

Деталі: Маск додав, що фінансова звітність має бути відкритою, щоб громадськість бачила, як саме витрачаються кошти.

Цей твіт з'явився у відповідь на заяву директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, який 19 жовтня попросив у Маска 6 млрд доларів на боротьбу з голодом.

Дослівно Бізлі: "Цього року 42 мільйони людей перебувають на межі голоду. Безпрецедентна глобальна криза, яка посилилася через Covid. Голод, дестабілізація в країнах та масова міграція — ось що станеться, якщо ми не вживемо заходів. Ілоне Маск, ви тільки вчора заробили $6 млрд — рівно стільки, скільки нам потрібно, щоб запобігти катастрофі! Будь ласка, допоможіть!... Я пропоную вам унікальну можливість врятувати 42 мільйони людей від голоду".

Українська правда
Теми: Маск
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