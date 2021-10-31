Маск готовий продати акції Tesla, щоб побороти голод у світі

Найбагатша людина світу, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск готовий пожертвувати 6 мільярдів доларів із продажу акцій Tesla, якщо це допоможе побороти голод у світі.

Джерело: Маск у Twitter

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Дослівно Маск: "Якщо Всесвітня продовольча програма зможе пояснити в цьому ланцюжку твіттів, як 6 мільярдів доларів можуть вирішити проблему світового голоду, я готовий зараз продати акції Tesla і зробити це".

Деталі: Маск додав, що фінансова звітність має бути відкритою, щоб громадськість бачила, як саме витрачаються кошти.

Цей твіт з'явився у відповідь на заяву директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, який 19 жовтня попросив у Маска 6 млрд доларів на боротьбу з голодом.

42 million people are on famine’s edge this year. An unprecedented global crisis spiked by Covid. Starvation, destabilization of nations & mass migration if we do not respond. @elonmusk, you made $6 billion just yesterday—the exact $ we need to avert catastrophe! Please help! — David Beasley (@WFPChief) October 19, 2021

Дослівно Бізлі: "Цього року 42 мільйони людей перебувають на межі голоду. Безпрецедентна глобальна криза, яка посилилася через Covid. Голод, дестабілізація в країнах та масова міграція — ось що станеться, якщо ми не вживемо заходів. Ілоне Маск, ви тільки вчора заробили $6 млрд — рівно стільки, скільки нам потрібно, щоб запобігти катастрофі! Будь ласка, допоможіть!... Я пропоную вам унікальну можливість врятувати 42 мільйони людей від голоду".