Маск готовий продати акції Tesla, щоб побороти голод у світі

Найбагатша людина світу, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск готовий пожертвувати 6 мільярдів доларів із продажу акцій Tesla, якщо це допоможе побороти голод у світі.

Джерело: Маск у Twitter

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

Дослівно Маск: "Якщо Всесвітня продовольча програма зможе пояснити в цьому ланцюжку твіттів, як 6 мільярдів доларів можуть вирішити проблему світового голоду, я готовий зараз продати акції Tesla і зробити це".

Деталі: Маск додав, що фінансова звітність має бути відкритою, щоб громадськість бачила, як саме витрачаються кошти.

Цей твіт з'явився у відповідь на заяву директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, який 19 жовтня попросив у Маска 6 млрд доларів на боротьбу з голодом.

42 million people are on famine’s edge this year. An unprecedented global crisis spiked by Covid. Starvation, destabilization of nations & mass migration if we do not respond. @elonmusk, you made $6 billion just yesterday—the exact $ we need to avert catastrophe! Please help!