"1+1" будет брать по 170 тысяч с кандидатов в мэры Харькова за полминуты рекламы

Самый дорогой видеоролик продолжительностью 30 секунд на телеканале "1+1" будет стоить кандидатам в мэры Харькова 173 тысячи гривен. И это без НДС.

Источник: движение "ЧЕСНО" со ссылкой на данные, обнародованные изданиями "Голос Украины" и "Урядовый курьер"

Детали: Такую цену нужно заплатить за рекламу в выходные дни в промежутке между 21:00 и 22:00. Одна секунда будет стоить 5 773 гривен.

Вообще же цена политической рекламы на украинских телеканалах зависит от временного промежутка, а также дня недели.

Самые высокие цены на рекламу хочет "1+1", за ним - каналы "Украина" и "Интер/Интер +". Самая дорогая цена в прайм-тайм: с 19:00 до 22:00. Самая дешевая - ночью.

Например, самый дорогой полуминутный ролик на "Украине" стоит 61 860 грн, его также крутят с 21:00 до 22:00 в выходные. На "Интере" тариф гораздо скромнее - 30 000 грн за полминуты рекламного эфира на уикенд с 20:00 до 21:00.

А вот региональный телеканал "ПРАВО А/ТВК" предлагает не просто короткие видеоролики, а целые программы. К примеру, реклама до трех минут с 7:00 до 12:00 будет стоить 500 гривен за одну минуту. Реклама же до 30 минут с 6:00 до 10:00 на этом телеканале обойдется в 240 гривен за минуту.

С полными расценкам можно ознакомиться по ссылке.

Для сравнения, в период президентской избирательной кампании в 2019 году самой дорогой была реклама на ТРК "Украина". Там секунда рекламы в вечернем прайм-тайме стоила до 5 658 грн (без НДС). Во время парламентской кампании максимальная стоимость секунды на ТРК "Украина" в вечернем прайме снизилась вдвое - до 2 829 гривен. Столько же стоила реклама и на спортивных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", которые тоже входят в медиагруппу "Украина" Рината Ахметова.

Во время парламентских выборов самая дорогая реклама в вечернем прайм-тайме на "1+1" стоила 2 250 гривен. То есть во время внеочередных выборов мэра Харькова "1+1" ставит вдвое большую цену, чем во время парламентской кампании, а медиагруппа "Украина", наоборот, цену снизила.

Напомним: На внеочередных выборах городского головы Харькова, которые состоятся 31 октября, пока зарегистрировались 13 кандидатов.

Необходимость дополнительных выборов мэра в городе возникла после смерти городского головы Геннадия Кернеса в декабре 2020 года.