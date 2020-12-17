Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кернес умер

Четверг, 17 декабря 2020, 08:21
Кернес умер

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

Источник: бизнесмен Павел Фукс в Телеграмме, председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в Facebook

Прямая речь: "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг".

Детали: Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на своей странице в Facebook подтвердил информацию о смерти Кернеса, отметив, что время и место захоронения мэра еще не определены.

Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская указывает, что согласно закону о местном самоуправлении, в случае увольнения с должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

По ее словам, объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, демонстрировала неоднократная практика.

Прямая речь: "Итак, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время".

Напомним: Депутаты Харьковского городского совета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

Что предшествовало: У Харьковского городского головы Геннадия Кернеса отказали почки.

Читайте также: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса

Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • В то же время действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
  • 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кернес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Кернес
Кернесу установят памятник в Харькове
Терехов на выборы потратил больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые - ОПОРА
Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: