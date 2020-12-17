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Кернес умер

Четверг, 17 декабря 2020, 09:21

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

Источник: бизнесмен Павел Фукс в Телеграмме, председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в Facebook

Прямая речь: "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг".

Детали: Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская указывает, что согласно закону о местном самоуправлении, в случае увольнения с должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

По ее словам, объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, демонстрировала неоднократная практика.

Прямая речь: "Итак, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время".

Что предшествовало: У Харьковского городского головы Геннадия Кернеса отказали почки.

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В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса

Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • В то же время действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
  • 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.

Украинская правда
Темы: Кернес


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