Кернес умер

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

Источник: бизнесмен Павел Фукс в Телеграмме, председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в Facebook

Прямая речь: "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.



Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг".

Детали: Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская указывает, что согласно закону о местном самоуправлении, в случае увольнения с должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

По ее словам, объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, демонстрировала неоднократная практика.

Прямая речь: "Итак, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время".

Что предшествовало: У Харьковского городского головы Геннадия Кернеса отказали почки.

Читайте также: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса

Предыстория: