За пост мэра Харькова будут бороться 13 кандидатов
Еще 5 кандидатов на должность городского головы Харькова зарегистрировала Харьковская городская территориальная избирательная комиссия, всего на выборах баллотируется 13 человек.
Источник: Укринформ со ссылкой на комментарий секретаря избирательной комиссии Екатерины Шалупни
Прямая речь: "Комиссия рассмотрела 6 пакетов документов, поданных в срок, включая 30 сентября. Пять претендентов зарегистрировано. Так, самовыдвиженцами идут на выборы депутат Харьковского городского совета ("Слуга народа") Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский.
Всего зарегистрировано 13 кандидатов на должность мэра Харькова. Сейчас они уже должны начинать свои избирательные кампании, в частности, открывать избирательные фонды".
Детали: По словам чиновницы, было отказано Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву, из-за "неполного пакета документов", а также из-за отсутствия залога и даты с подписью в биографии.
Она добавила, что на сегодня документы на своих доверенных лиц подали 6 кандидатов - это секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, лидер городского отделения "Нацкорпуса" Константин Немичев, депутат областного совета ("Евросолидарнисть") Александр Скорик, экс-мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, выдвиженец от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат городского совета Дмитрий Маринин.
Напомним:
- Лидер партии "Голос" Кира Рудык поддержала главу фракции "Европейская солидарность" в Харьковском облсовете Александра Скорыка в качестве кандидата на пост мэра Харькова на внеочередных выборах, которые состоятся 31 октября.
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщила, что на внеочередных выборах харьковского городского головы поддерживает Михаила Добкина.
- Харьковская городская организация партии "Блок Кернеса – успешный Харьков" выдвинула кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.