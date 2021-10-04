В расследовании Pandora Papers Украина лидирует по числу фигурантов

В расследовании Pandora Papers Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы – в документах фигурируют 38 политиков. Это вдвое больше, чем у второго места.

Источник: Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)

Детали: Согласно инфографике, таких политиков всего 336, и только из Украины – 38.

На втором месте среди фигурантов – Россия с 19 фигурантами.

В Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и Гондурасе – по 11.

Напомним: Раньше сообщалось, что согласно данным масштабної утечки документов Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через оффшорные компании.