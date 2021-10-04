Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

Суд взял под стражу пятерых подозреваемых в резонансном убийстве полицейского в Чернигове.

Источник: сектор коммуникации полиции Черниговской области

Детали: Отмечается, что все молодые будут находиться под стражей на время досудебного расследования.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по статье "Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж с насилием, или по предварительному сговору группой лиц.

Предыстория: