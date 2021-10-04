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Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

Понедельник, 4 октября 2021, 20:18

Суд взял под стражу пятерых подозреваемых в резонансном убийстве полицейского в Чернигове.

Источник: сектор коммуникации полиции Черниговской области

Детали: Отмечается, что все молодые будут находиться под стражей на время досудебного расследования.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по статье "Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж с насилием, или по предварительному сговору группой лиц.

 
 

Предыстория:

  • Полиция устанавливает обстоятельства ночного инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован, открыто производство по факту умышленного убийства
  • В воскресенье, 3 октября, в Черниговской области четырем задержанным, среди которых трое несовершеннолетних, сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Украинская правда
Темы: Черниговская областьполициясударест
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