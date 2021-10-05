Саакашвили озвучил условие прекращения голодовки
Вторник, 5 октября 2021, 05:10
Бывший президент Грузии Саакашвили будет голодать, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены.
Источник: письмо Саакашвили, зачитанный адвокатом Саакашвили Ника Гварамией, "Грузия-Online"
Дословно: "Я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы (граждане Грузии - УП) знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены"
Детали: Уточняется, что Саакашвили намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.
Саакашвили добавил, что "голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни" и что он "готов подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть".
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Предыстория:
- В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.
- Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.
- 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
- 1 октября стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.