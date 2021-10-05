Саакашвили озвучил условие прекращения голодовки

Бывший президент Грузии Саакашвили будет голодать, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены.

Источник: письмо Саакашвили, зачитанный адвокатом Саакашвили Ника Гварамией, "Грузия-Online"

Дословно: "Я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы (граждане Грузии - УП) знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены"

Детали: Уточняется, что Саакашвили намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.

Саакашвили добавил, что "голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни" и что он "готов подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть".

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