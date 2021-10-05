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COVID унес жизни более тысячи украинцев за 5 дней, 317 – за сутки

Вторник, 5 октября 2021, 08:22
COVID унес жизни более тысячи украинцев за 5 дней, 317 – за сутки
Динамика эпидемии COVID в Украине, дашборд УП

За сутки 4 октября в Украине зафиксировали 9 846 случаев коронавирусной болезни и 317 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 881 человека, выздоровели 4 229 человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 469 856 человек, из них выздоровели 2 268 752 человека, умерли 57 206 человек.

Лишь 29 сентября в Украине зафиксировали 56 080 смертей от COVID-19. Отметку в 55 тысяч умерших от эпидемии Украина пересекла 21 сентября. Динамика летальных случаев ускоряется почти вдвое каждый раз (15 дней. 8 дней, 5 дней).

За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Среди 9 846 новых больных 918 детей и 207 медицинских работников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 37 080 человек, методом ИФА – 8 762 человека, экспресс-тестами – 28 283 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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