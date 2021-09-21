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Тысяча человек умерли от COVID в Украине за 15 дней, в целом уже 55 тысяч

Вторник, 21 сентября 2021, 08:23
Динамика распространения эпидемии в Украине, дашборд УП

За сутки 20 сентября в Украине зафиксировали 5 159 случаев коронавирусной болезни и 137 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 355 805 человек, из них 2 233 573 человек выздоровели, а 55 056 человек умерли.

Отметку в 54 тысячи умерших Украина пересекла лишь 6 октября (статистика за 5 сентября), по состоянию на 27 мая летальных случаев вследствие коронавируса насчитывалось 50 тысяч.

То есть за неполных 4 месяца от эпидемии умерли 5 тысяч жителей страны, из них тысяча – за последние пол месяца.

За последние сутки, 20 сентября, больше всего случаев заболевания зарегистрировали во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г. Киев (399).

Среди 5 159 новых больных 463 ребенка и 129 медработников.

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 30 563 человека, методом ИФА – 7 718 человек, экспресс-тестами – 25 692 человека.

С начала марта 2020 года в Украине провели 12 515 008 ПЦР-тестирований.

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 сентября заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

К 16 сентября 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, более 6 миллиона были привиты первой дозой.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступили в силу 20 сентября.

20 сентября Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.

21 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решит, с какой даты по всей стране будет желтый уровень эпидопасности.

Ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все посетители и не менее 80% работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов, массовых мероприятий будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч) результат ПЦР- или экспресс-теста.

Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной прививкой.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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