"Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в завладении банковской тайной

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Источник: пресс-служба банка в Facebook в ответ на сообщение "Схем" о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка Евгением Мецгером в его кабинете

Дословно: "По нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного были признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Учитывая изложенное, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, относительно анализа действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства и Кодекса этики украинского журналиста".

Детали: В банке объяснили, что согласились на интервью "Радио Свобода" "согласно перечню вопросов в запросе", но во время общения с Мецгером журналист стал спрашивать "о деятельности клиентов банка".

Пресс-служба отметила, что эта информация является банковской тайной, поэтому они были вынуждены остановить интервью.

В банке утверждают, что "дальнейший разговор проходил в формате офрекордс-встречи". Мол, журналисту предложили подготовить вопросы, чтобы банк мог "подготовить развернутые ответы".

В "Укрэксимбанке" уверяют, что после этого "журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)".

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