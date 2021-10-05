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"Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в завладении банковской тайной

Вторник, 5 октября 2021, 12:34
Укрэксимбанк обвинил журналистов Схем в завладении банковской тайной
Фото kupitkremenchug.com.ua

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Источник: пресс-служба банка в Facebook в ответ на сообщение "Схем" о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка Евгением Мецгером в его кабинете

Дословно: "По нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного были признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Учитывая изложенное, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, относительно анализа действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства и Кодекса этики украинского журналиста".

Детали: В банке объяснили, что согласились на интервью "Радио Свобода" "согласно перечню вопросов в запросе", но во время общения с Мецгером журналист стал спрашивать "о деятельности клиентов банка".

Пресс-служба отметила, что эта информация является банковской тайной, поэтому они были вынуждены остановить интервью.

В банке утверждают, что "дальнейший разговор проходил в формате офрекордс-встречи". Мол, журналисту предложили подготовить вопросы, чтобы банк мог "подготовить развернутые ответы".

В "Укрэксимбанке" уверяют, что после этого "журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)".

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Предыстория: 

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Сообщалось, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Украинская правда

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Темы: банкиСМИсвобода словаскандал
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