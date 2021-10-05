Нападение на "Схемы": журналистов опросят прокуроры, банк в полицию не обращался

Правоохранители проверяют факт препятствования работе журналистов программы "Схемы", их опросят столичные прокуроры.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП

Детали: По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка дало указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства по факту препятствования их законной профессиональной деятельности.

Прямая речь Максимец: "Следственные действия с журналистами запланированы на сегодня, 5 октября".

Детали: Спикер прокуратуры уточнила, что в рамках следствия будут допрошены и представители банка.

Дополнительно: В полиции Киева отметили, что заявление от отделения банка в полицию не поступало. "Они написали сообщение на своей официальной странице в соцсети - то, что мы отслеживаем, - что будут обращаться в полицию, но пока они не обращались", уточнила Гирдвилис.

Что было ранее: Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Читайте также: Задержание "банкира Порошенко": что нужно знать о деле главы "Укрэксимбанка"

Предыстория: