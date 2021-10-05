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Минцифры планирует добавить в "Дию" новые ковид-документы

Вторник, 5 октября 2021, 14:29
Минцифры планирует добавить в Дию новые ковид-документы
Фото с Facebook-страницы приложения «Дия»

Министерство цифровой трансформации планирует ввести в мобильном приложении "Дия" еще два вида электронных документов касательно COVID-19 - сертификат о результатах ПЦР-тестирования и сертификат о том, что гражданин переболел коронавирусом и выздоровел.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба на брифинге во вторник

Прямая речь: "Сейчас вместе с Минздравом мы уже постепенно тестируем цифровые ковид-сертификаты для ПЦР-тестирования, то есть такой сертификат также появится в "Дии". И также фактически начинаем тестирование ковид-сертификатов для тех, кто переболел и выздоровел от коронавируса, и такие сертификаты также появятся в "Дии".

Детали: Заместитель главы Минцифры исключил возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации от коронавируса в соответствующих электронных базах данных.

Он также сказал, что сейчас очень многие страны ЕС используют эти ковид-сертификаты не только при пересечении границы, но и внутри страны – при посещении музеев и даже кафе и ресторанов.

"И вполне вероятно, что в нашем ближайшем будущем также будут введены подобные правила, и к этому нужно быть готовым", - отметил заместитель министра.

Предыстория:

  • В конце июня Минцифры сообщило о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия" с 1 июля (для iOS).
  • В августе этого года министерство запустило тестирование ковид-сертификатов в "Дии" также для устройств на Android.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДіякоронавирусCovid-2019
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