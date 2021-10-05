Нардепка, которую грозятся выгнать из "слуг": Дешевая технология

Руководство "Слуги народа" заявило о возможном исключении из рядов народного депутата Людмилы Буймистер, которая голосовала против законопроекта о деолигархизации. Она это назвала дешевой коммуникационной технологией для отвлечения внимания.

Источник: Корниенко во время брифинга в парламенте, Буймистер в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Корниенко: "Сейчас на повестке дня одна кандидатура (на исключение из фракции - ред.). Это депутатка, которая не голосовала за закон об олигархах, точнее, голосовала красной. Эта красная кнопка является красной линией для нас.

Это Людмила Буймистер, мажоритарница по Киеву. Но я думаю, что этот вопрос нужно ставить на повестку дня".

Детали: На это Буймистер заявила, что не придает особого значения заявлению.

Нардеп рассказала, что во время недавней беседы, состоявшейся в октябре на заседании фракции в Трускавце, президент Владимир Зеленский не поднимал вопрос о ее исключении из фракции.

По словам депутата, она готова объяснить президенту Владимиру Зеленскому свое решение в голосовании по законопроекту об олигархах.

Прямая речь Буймистер: "К заявлению Корниенко отношусь как к довольно стандартной дешевой коммуникационной технологии для отвлечения внимания от других новостей, которые заполонили медиапространство в последние сутки".

Напомним: