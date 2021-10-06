"Просто ложь": Цукерберг опроверг обвинения, что Facebook ставит прибыль выше безопасности

Генеральный директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявил, что обвинения в том, что компания ставит прибыль выше безопасности пользователей, "просто не соответствуют действительности".

Источник: Цукерберг в Facebook, Bloomberg

Дословно: "В основе этих обвинений лежит идея о том, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия. Это просто неправда. Например, один шаг, который был поставлен под сомнение, - это когда мы ввели изменение значимых социальных взаимодействий в ленту новостей.

Это изменение показало меньше вирусных видео и больше контента от друзей и семьи - что мы и сделали, зная, что это будет означать, что люди будут проводить меньше времени на Facebook, но исследование показало, что это правильно для благополучия людей".

Что предшествовало: Незадолго до заявления Цукерберга бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген дала показания на слушаниях в Сенате о своем опыте работы и внутреннем исследовании, которое, по ее словам, показало, что компания уделяет приоритетное внимание прибыли.

Хоген заявила, что Facebook обычно принимает решения, которые ставят интересы бизнеса выше безопасности пользователей. По ее словам, "были конфликты интересов между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо для Facebook".

Напомним: