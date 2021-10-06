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"Просто ложь": Цукерберг опроверг обвинения, что Facebook ставит прибыль выше безопасности

Среда, 6 октября 2021, 06:19
Просто ложь: Цукерберг опроверг обвинения, что Facebook ставит прибыль выше безопасности

Генеральный директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявил, что обвинения в том, что компания ставит прибыль выше безопасности пользователей, "просто не соответствуют действительности".

Источник: Цукерберг в Facebook, Bloomberg

Дословно: "В основе этих обвинений лежит идея о том, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия. Это просто неправда. Например, один шаг, который был поставлен под сомнение, - это когда мы ввели изменение значимых социальных взаимодействий в ленту новостей.

Это изменение показало меньше вирусных видео и больше контента от друзей и семьи - что мы и сделали, зная, что это будет означать, что люди будут проводить меньше времени на Facebook, но исследование показало, что это правильно для благополучия людей".

Что предшествовало: Незадолго до заявления Цукерберга бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген дала показания на слушаниях в Сенате о своем опыте работы и внутреннем исследовании, которое, по ее словам, показало, что компания уделяет приоритетное внимание прибыли.

Хоген заявила, что Facebook обычно принимает решения, которые ставят интересы бизнеса выше безопасности пользователей. По ее словам, "были конфликты интересов между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо для Facebook".

Напомним:

  • В прошлом месяце The Wall Street Journal, ссылаясь на осмотр внутренних документов компании, которые включали отчеты об исследованиях, онлайн-обсуждения сотрудников и проекты презентаций для высшего руководства, сообщил, что, хотя исследователи Facebook обнаружили "пагубные последствия платформы", компания не смогла их исправить.
  • В статьях Wall Street Journal отмечалось, что Facebook освободил высокопоставленных пользователей от некоторых или всех своих правил, приуменьшил негативное влияние Instagram на молодежь, внес изменения в свой алгоритм, сделавший платформу "злее", и имел слабую реакцию на тревогу сотрудников по поводу того, как платформа используется торговцами людьми в развивающихся странах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцсети
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