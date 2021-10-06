Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ранен боец

Среда, 6 октября 2021, 07:20

5 октября на Донбассе было 6 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела украинский военный был ранен.

Источник: штаб ООС

Детали: Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Дважды оккупанты нарушили "тишину", применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В частности, в районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды стреляли, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие.

У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Водитель Hummer, который сбил насмерть ребенка, вышел из СИЗО – ЦПК

Новости 7 октября: отставка Разумкова, коронавирус набирает обороты

Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от ковида – обязательна

"Слуги" о возможности забрать мандат у Разумкова: Юристы говорят, есть основания

"Батькивщина" отреагировала на слова Разумкова о ее коалиции со "слугами"

видеоКива поздравил Путина с днем рождения

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Война на Донбассе: сутки прошли без потерь
Оккупанты на Донбассе обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов
Оккупанты использовали запрещенное вооружение, силы ООС отвечали
Последние новости
23:06
Лашет заявил о готовности уйти с должности главы ХДС - СМИ
22:37
В Польше задержали 8 человек по делу о смерти украинца в вытрезвителе
22:14
Новости экономики: причина нападения на журналистов, падение цены на газ после слов Путина
22:03
Европарламент призвал к новым санкциям против Беларуси и трибуналу над Лукашенко
21:52
Киев потратит 2 млрд для сохранения текущих тарифов на отопление
21:39
Водитель Hummer, который сбил насмерть ребенка, вышел из СИЗО – ЦПК
21:20
Первый в Украине автобан начнут строить в 2022 году – Шмыгаль
21:12
Новости 7 октября: отставка Разумкова, коронавирус набирает обороты
21:04
Курс гривни к доллару приближается к 26,3
20:53
Бельгия планирует разрешить четырехдневную рабочую неделю
Все новости...