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Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ранен боец

Среда, 6 октября 2021, 07:20
Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ранен боец

5 октября на Донбассе было 6 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела украинский военный был ранен.

Источник: штаб ООС

Детали: Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Дважды оккупанты нарушили "тишину", применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В частности, в районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды стреляли, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие.

У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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