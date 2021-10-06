Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ранен боец

5 октября на Донбассе было 6 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела украинский военный был ранен.

Источник: штаб ООС

Детали: Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Дважды оккупанты нарушили "тишину", применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В частности, в районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды стреляли, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие.

У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.