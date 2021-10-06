Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ранен боец
5 октября на Донбассе было 6 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела украинский военный был ранен.
Источник: штаб ООС
Детали: Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Дважды оккупанты нарушили "тишину", применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В частности, в районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского оккупанты дважды стреляли, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие.
У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Украинские защитники открывали огонь в ответ.