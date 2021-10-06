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В Украине за сутки 12 662 больных Covid и 320 смертей

Среда, 6 октября 2021, 08:18
В Украине за сутки 12 662 больных Covid и 320 смертей
Динамика эпидемии covid в Украине, дашборд УП

За сутки 5 октября в Украине зафиксировали 12 662 случая заболевания коронавирусной болезнью и 320 смертей от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 745 человек, выздоровели 4 630 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в этот вторник в Харьковской (1 163), Одесской (1 076) и Днепропетровской (964) областях, в г. Киев (792) и Запорожской области (783).

Среди 12 662 новых больных 1 186 детей и 271 медработник.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 54 386 человек, методом ИФА – 11 665 человек, экспресс-тестами – 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 482 518 человек, из них выздоровели 2 273 382 человека, умерли 57 526 больных.

Напомним: За сутки 4 сентября в мире обнаружили 410 268 больных Covid-19. Украина с 9 846 случаями была на 10 месте в мире и на 4-м в Европе.

7 469 человек умерли в мире за предыдущие сутки. Украина была по этому показателю (317 умерших) на 4 месте в мире и на 2-м в Европе.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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