Арахамия прокомментировал оффшоры Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас у жены есть

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в оффшорах, потому что у него самого было много оффшорных компаний, а сейчас такая есть у его жены.

Источник: Арахамия на брифинге 6 октября, комментируя расследование "Следствия. Инфо" об оффшорах, связанные с президентом Владимиром Зеленским

Прямая речь Арахамия: "Я еще не посмотрел, честно говоря. Ну, там же история, которой 9 лет назад, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря... Оффшоры – это две вещи.. У меня, кстати, много было оффшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один оффшор с Сейшел. Это нормальный процесс".

Детали: Арахамия считает, что в оффшорах есть отрицательная и положительная стороны. Положительная сторона оффшоров, по его словам, – это их международная юрисдикция. Арахамия отметил, что почти все "топ-100 миллиардеров мира" имеют оффшорные фирмы, на которых хранится какое-то имущество, которое может быть защищено "благодаря британскому праву, например".

А негативная сторона оффшоров – это "потенциально какие-то манипуляции с налогами, с чем надо бороться".

Арахамия подчеркнул, что "Слуга народа" приняла "антиоффшорный" законопроект №1210, который заработает 1 января. Его суть в том, что людям не надо будет избавляться или скрывать оффшоры, а можно будет официально показать эти фирмы и уплатить налоги в Украине.

Таким образом, по словам председателя фракции "СН", исчезнет негативная сторона оффшоров, останется только положительная.

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