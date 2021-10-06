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Арахамия прокомментировал оффшоры Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас у жены есть

Среда, 6 октября 2021, 11:12
Фото с Facеbook Арахамии

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в оффшорах, потому что у него самого было много оффшорных компаний, а сейчас такая есть у его жены.

Источник: Арахамия на брифинге 6 октября, комментируя расследование "Следствия. Инфо" об оффшорах, связанные с президентом Владимиром Зеленским

Прямая речь Арахамия: "Я еще не посмотрел, честно говоря. Ну, там же история, которой 9 лет назад, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря... Оффшоры – это две вещи.. У меня, кстати, много было оффшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один оффшор с Сейшел. Это нормальный процесс".

Детали: Арахамия считает, что в оффшорах есть отрицательная и положительная стороны. Положительная сторона оффшоров, по его словам, – это их международная юрисдикция. Арахамия отметил, что почти все "топ-100 миллиардеров мира" имеют оффшорные фирмы, на которых хранится какое-то имущество, которое может быть защищено "благодаря британскому праву, например".

А негативная сторона оффшоров – это "потенциально какие-то манипуляции с налогами, с чем надо бороться".

Арахамия подчеркнул, что "Слуга народа" приняла "антиоффшорный" законопроект №1210, который заработает 1 января. Его суть в том, что людям не надо будет избавляться или скрывать оффшоры, а можно будет официально показать эти фирмы и уплатить налоги в Украине.

Таким образом, по словам председателя фракции "СН", исчезнет негативная сторона оффшоров, останется только положительная.

Предыстория:

  • Рandora Papers – глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашения 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков.
  • Издание "Слідство.Info", обнародовало расследование, согласно которому Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
  • В Офисе президента заверили, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безупречно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних лет объяснили "особенностями рынка" тех времен. В ОП также обратили внимание, что факты, которые приводят журналисты, уже озвучивались Порошенко в ходе президентской гонки 2019 года.
  • По словам советника президента Михаила Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" не основаны на фактах и ​​являются чистой конспирологией.

Ирина Балачук, УП
Темы: Арахамия оффшорыЗеленский
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