УЕФА представил карту с украинским Крымом - оккупанты возмущены
Союз европейских футбольных ассоциаций показал на презентации логотип, на котором изображен Крым украинским. Оккупационный "глава" полуострова Сергей Аксенов назвал это "инструментом лживой политики".
Источник: презентация УЕФА, Аксенов в Facebook
Детали: УЕФА представил новый ролик с логотипом к чемпионату Европы 2024 года, который будет проходить в Германии.
United by Football. ⚽️❤️#EURO2024 pic.twitter.com/tx7UTMu7XJ
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
Прямая речь Аксенова: "К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой. УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет".
Справка: Чемпионат Европы пройдет с 14 июня до 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 сборные, которые пройдут отборочный турнир.
Предыстория:
- 6 июня Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой выступала на Евро-2020 с контуром страны с Крымом и надписями "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на воротнике.
- 8 июня Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной.