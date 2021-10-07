Дело Подольского моста: силовики пришли осмотреть с водолазами

Столичные правоохранители проводят осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Следственные действия проводятся в уголовном производстве по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве этого моста.

Правоохранители привлекли экспертов Киевского НДИСЕ, специальные службы и водолазов.

Осмотр на объекте указанного строительства проводится с целью проверки объемов и качества выполненных работ, в том числе подводных, их фактической стоимости.

Что предшествовало: 16 августа в этом производстве Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации.

По заключению экспертизы, бюджету города нанесен ущерб на сумму свыше 4,5 млн гривен за ненадлежащее выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда.