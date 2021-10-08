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Covid в Киеве: более 700 новых больных за сутки и растет количество смертей

Пятница, 8 октября 2021, 10:43
Фото КГГА

За сутки 7 октября в столице зафиксировали 721 новый случай коронавируса, 16 человек умерли, вместе с тем преодолели вирус только 128 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "721 подтвержденный случай заболевания коронавирусОМ, 16 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 384 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 264 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

55 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 207 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (117), Днепровском (104) и в Деснянском (103) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 238 860 подтвержденных случаев коронавируса, 5 503 больных умерли, преодолели вирус 222 239 жителей города.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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