Covid в Киеве: более 700 новых больных за сутки и растет количество смертей
За сутки 7 октября в столице зафиксировали 721 новый случай коронавируса, 16 человек умерли, вместе с тем преодолели вирус только 128 больных.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "721 подтвержденный случай заболевания коронавирусОМ, 16 летальных случаев от вируса".
Детали: Среди новых больных 384 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 264 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
55 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 207 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (117), Днепровском (104) и в Деснянском (103) районах.
Всего с начала пандемии в столице уже 238 860 подтвержденных случаев коронавируса, 5 503 больных умерли, преодолели вирус 222 239 жителей города.
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Предыстория:
- В столице продолжает расти количество больных коронавирусом – за сутки 6 октября зафиксировали 802 случая, что стало рекордным с 29 апреля, когда было 868 больных.
- 1 октября в Киеве обнаружили 534 случая коронавируса, в то же время резко увеличилось количество умерших за сутки – 22 человека.