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В Киеве COVID заболели 868 человек, в больницы положили почти три сотни больных

Пятница, 30 апреля 2021, 12:33

В Киеве 29 апреля подтвердили 868 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека умерли от осложнений COVID-19, 1 146 горожан преодолели коронавирус.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В больницы забрали 289 человек: госпитализировали 92 больных коронавирусом и 197 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (192), Шевченковском (144) и в Соломенском (126) районах столицы.

Среди новых больных: 492 женщины в возрасте от 20 до 92 лет, 355 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 11 девочек от 6 месяцев до 16 лет, 10 мальчиков от 2 до 14 лет.

 

Всего за время пандемии в Киеве обнаружили 195 498 случаев инфицирования коронавирусом SARS CoV 2, из них 4 591 случай стал летальным, а 123 977 завершились выздоровлением.

Напомним: 29 апреля Киев был третьим по количеству подтвержденных за сутки случаев COVID после Харьковской и Днепропетровской областей, однако лидировал по количеству прививок против коронавируса (8 362).

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусКиевэпидемия


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