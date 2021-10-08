"Одним врагом меньше": в Раде скандал из-за слов Третьяковой о Полякове
Народный депутат Игорь Палица от группы "Партия "За майбутнє" заявил, что нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги Антона Полякова. Ее могут отстранить от участия в заседаниях или от председательства в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Источник: трансляция заседания парламента
Прямая речь Палицы: "Мы хотим обратиться к фракции "Слуги народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься людьми, детьми, госпожа Третьякова написала, что "одним врагом меньше" о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа", сделать вывод по словам госпожи Третьяковой.
Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков, умер человек – обычный человек, кроме того, наш коллега по парламенту.
Я очень прошу вас, очень прошу, господин Стефанчук, сделайте моральные выводы и скажите, как вы считаете, нужно выходить из этой ситуации. Такого делать нельзя".
Детали: Депутаты из зала отреагировали на это криками "Позор!".
Галина Третьякова попросила реплику.
"Галина Николаевна, Вы уверены, что хотите реплику? .. Галина Николаевна Третьякова. Я думаю, что лучше, если она сама выскажется по этому поводу. Но, конечно, если такие слова были, они недопустимы", – сказал Стефанчук.
Прямая речь Третьяковой: "У меня два замечания. Первое замечание: откуда "Замайбах" знают, что пишут в чате "Слуга народа". Во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор – это вам".
Детали: На этих словах Стефанчук попросил выключить Третьяковой микрофон и сказал: "Жизнь каждого человека является высшей ценностью. Так гарантирует статья третья Конституции Украины. И давайте прекратим на этом любые спекуляции. А свобода слова, в том числе, означает ответственность за то, что говорит каждый из нас".
После этого поступило заявление на перерыв от двух фракций и Стефанчук позвал руководителей фракций в кабинет главы ВР.
Когда депутаты вернулись в сессионный зал, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес извинения близкими покойного Полякова.
"О покойниках мы говорим только хорошее или ничего", – сказал Арахамия и попросил почтить Полякова минутой молчания.
Стефанчук также сообщил, что позже рассмотрят письмо от руководителей фракций и групп с предложением отстранить Третьякову от заседаний и, возможно, от председательства в комитете.
После этого нардепы вернулись к вопросу избрания нового главы парламента вместо отозванного накануне Дмитрия Разумкова.
Справка: Нардеп Антон Поляков в парламенте сначала входил во фракцию "Слуга народа", а затем стал членом депутатской группы "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Антон Поляков умер этой ночью в такси. Предположительно – в результате острой коронарной недостаточности.
Поляков неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.