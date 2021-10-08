Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Одним врагом меньше": в Раде скандал из-за слов Третьяковой о Полякове

Пятница, 8 октября 2021, 11:42
Одним врагом меньше: в Раде скандал из-за слов Третьяковой о Полякове
Галина Третяякова, скриншот с трансляции заседания

Народный депутат Игорь Палица от группы "Партия "За майбутнє" заявил, что нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги Антона Полякова. Ее могут отстранить от участия в заседаниях или от председательства в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Источник: трансляция заседания парламента

Прямая речь Палицы: "Мы хотим обратиться к фракции "Слуги народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься людьми, детьми, госпожа Третьякова написала, что "одним врагом меньше" о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа", сделать вывод по словам госпожи Третьяковой.

Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков, умер человек – обычный человек, кроме того, наш коллега по парламенту.

Я очень прошу вас, очень прошу, господин Стефанчук, сделайте моральные выводы и скажите, как вы считаете, нужно выходить из этой ситуации. Такого делать нельзя".

Детали: Депутаты из зала отреагировали на это криками "Позор!".

Позже Ирина Геращенко обнародовала скриншот со словами Галины Третьяковой из чата
Позже Ирина Геращенко обнародовала скриншот со словами Галины Третьяковой из чата
Из Facebook Геращенко

Галина Третьякова попросила реплику.

"Галина Николаевна, Вы уверены, что хотите реплику? .. Галина Николаевна Третьякова. Я думаю, что лучше, если она сама выскажется по этому поводу. Но, конечно, если такие слова были, они недопустимы", – сказал Стефанчук.

Прямая речь Третьяковой: "У меня два замечания. Первое замечание: откуда "Замайбах" знают, что пишут в чате "Слуга народа". Во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор – это вам".

Детали: На этих словах Стефанчук попросил выключить Третьяковой микрофон и сказал: "Жизнь каждого человека является высшей ценностью. Так гарантирует статья третья Конституции Украины. И давайте прекратим на этом любые спекуляции. А свобода слова, в том числе, означает ответственность за то, что говорит каждый из нас".

После этого поступило заявление на перерыв от двух фракций и Стефанчук позвал руководителей фракций в кабинет главы ВР.

Когда депутаты вернулись в сессионный зал, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес извинения близкими покойного Полякова.

"О покойниках мы говорим только хорошее или ничего", – сказал Арахамия и попросил почтить Полякова минутой молчания.

Стефанчук также сообщил, что позже рассмотрят письмо от руководителей фракций и групп с предложением отстранить Третьякову от заседаний и, возможно, от председательства в комитете.

После этого нардепы вернулись к вопросу избрания нового главы парламента вместо отозванного накануне Дмитрия Разумкова.

Справка: Нардеп Антон Поляков в парламенте сначала входил во фракцию "Слуга народа", а затем стал членом депутатской группы "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Антон Поляков умер этой ночью в такси. Предположительно – в результате острой коронарной недостаточности.

Поляков неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.

Украинская правда, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСлуга народаПоляковскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
15:10
Залужный: Нужно оставить только 2 понятия пригодности и непригодности к службе
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
Все новости...
Реклама: