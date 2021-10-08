Нардеп Поляков найден мертвым

Народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.

Источник: Разумков в telegram, полиция Киева, источники УП в правоохранительных органах

Прямая речь Разумкова: "Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.

Мои соболезнования родным и близким!

Хочу верить, что расследование будет объективным!"

Детали: По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, такси нардеп поймал "с руки", а не через официальную службу. Авто остановили патрульные, потому что водитель нарушал правила дорожного движения.

Все ценные вещи погибшего на месте, видимых телесных повреждений нет.

На момент смерти Полякову было 33 года.

Как сообщают в полиции, 8 октября поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

"Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".

После исключения вступил в группу "За майбутнє", которую ассоциируют с Коломойским.

Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. н. "антиколомойский" закон – закон о банках, который запретил возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому. Он подавал иск против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева из-за этото закона.

Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Поляков также неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.

Летом 2021 года журналисты застали Полякова с другой "изгнанницей" "Слуги народа" Анной Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем.