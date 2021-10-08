Правоохранители назвали предварительную причину смерти нардепа Полякова

АНТОН ПОЛЯКОВ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

По предварительной информации народный депутат из группы "За майбутнє" Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец

Прямая речь: "По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований".

Что предшествовало: Полиция и коллеги сообщили, что 33 летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.

Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".

После исключения вступил в группу "За майбутнє", которую ассоциируют с Коломойским.

Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. н. "антиколомойский" закон – закон о банках, который запретил возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому. Он подавал иск против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева из-за этого закона.

Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Поляков также неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.

Летом 2021 года журналисты застали Полякова с другой "изгнанницей" "Слуги народа" Анной Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем.