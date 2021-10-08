Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правоохранители назвали предварительную причину смерти нардепа Полякова

Пятница, 8 октября 2021, 10:01
Правоохранители назвали предварительную причину смерти нардепа Полякова
АНТОН ПОЛЯКОВ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

По предварительной информации народный депутат из группы "За майбутнє" Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец

Прямая речь: "По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований".

Что предшествовало: Полиция и коллеги сообщили, что 33 летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.

Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".

После исключения вступил в группу "За майбутнє", которую ассоциируют с Коломойским.

Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. н. "антиколомойский" закон – закон о банках, который запретил возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому. Он подавал иск против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева из-за этого закона.

Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Поляков также неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.

Летом 2021 года журналисты застали Полякова с другой "изгнанницей" "Слуги народа" Анной Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Поляков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Поляков
ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
Рада образовала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова
Последние новости
15:10
Залужный: Нужно оставить только 2 понятия пригодности и непригодности к службе
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
Все новости...
Реклама: