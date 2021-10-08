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Из списка кандидатов на должность мэра Харькова выбыл один

Пятница, 8 октября 2021, 11:59
Харьковский горсовет. фото Wikimapia

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом на должность городского головы самовыдвиженца Валерия Говорова.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение горизбиркома

Детали: Основанием для него стало заявление Говорова об отказе баллотироваться.

Следовательно, количество претендентов на должность городского головы сократилось с 13 до 12 человек.

Что было ранее: 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Темы: Харьковвиборы
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