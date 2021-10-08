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За слова о Полякове Третьякову отстранят от 5 заседаний Рады

Пятница, 8 октября 2021, 13:04
фото FACEBOOK ГАЛИНЫ ТРЕТЬЯКОВОЙ

Народную депутатку "Слуги народа" Татьяну Третьякову отстранят от 5 сессионных заседаний Верховной Рады из-за возмутительного высказывания в отношении умершего нардепа Антона Полякова.

Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Ирины Геращенко, брифинг председателя фракции "СН" Давида Арахамии и сопредседатели депгруппы "За майбутне" Тараса Батенко в Верховной Раде

Дословно: "Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики".

 
фото: фб Геращенко
 
ФОТО: ФБ НАРДЕПА АЛЕКСЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Детали: Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что поведение Третьяковой возмутительное и ее отстранят от 5 заседаний Рады.

Сопредседатель депгруппы "За будущее" Тарас Батенко заявил, что Третьякова недостойна быть народным депутатом после таких слов.

Что предшествовало: Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги Антона Полякова. Слова нардепки возмутили депутатов от группы "За майбутне", куда входил Поляков.

Справка: Нардеп Антон Поляков в парламента сначала входил во фракцию "Слуга народа", а затем стал членом депутатской группы "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Антон Поляков умер этой ночью в такси. Предположительно – в результате острой коронарной недостаточности.

Поляков неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.

Украинская правда
Темы: ПоляковВерховная РадаСлуга народа
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