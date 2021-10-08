Через пару недель должны избрать нового главу Верховного суда: Данишевская больше не хочет

Глава Верховного суда Валентина Данишевская не планирует предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно на пленуме суда 22 октября, ее каденция завершается в ноябре 2021 года.

Источник: Данишевская судьям Верховного суда после пленума 8 октября

Прямая речь Данишевской: "Следующий пленум мы запланировали на 22 октября. Я буду предлагать 22 октября выбрать следующего главу Верховного Суда Украины.

Мы хотим это сделать в лучших европейских традициях заранее. Как вы знаете, Европейский суд по правам человека избрал главу Верховного Суда за пол года до того, как истекут полномочия главы. И это время мы тогда используем для того, чтобы я могла передать уже новому главе все полномочия и опыт.

Я не буду предлагать свою кандидатуру. Скоро заканчивается моя судейская карьера. За эти 4 года я отработала 8, а если принять во внимание кризис 2019 года и в этом году, то думаю, что и все 10. Поэтому придется искать в наших рядах следующего главу Верховного суда".

Детали: Данишевская призвала коллег подумать о выдвижении кандидатур на должность главы Верховного суда на следующий пленум.

Справка: Валентина Данишевская была избрана главой Верховного суда 30 ноября 2017 года. Ранее она была судьей Арбитражного суда Запорожской области и директором благотворительной организации "Центр коммерческого права".