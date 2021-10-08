Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через пару недель должны избрать нового главу Верховного суда: Данишевская больше не хочет

Пятница, 8 октября 2021, 13:07
Валентина Данишевская, фото с supreme.court.gov.ua

Глава Верховного суда Валентина Данишевская не планирует предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно на пленуме суда 22 октября, ее каденция завершается в ноябре 2021 года.

Источник: Данишевская судьям Верховного суда после пленума 8 октября

Прямая речь Данишевской: "Следующий пленум мы запланировали на 22 октября. Я буду предлагать 22 октября выбрать следующего главу Верховного Суда Украины.

Мы хотим это сделать в лучших европейских традициях заранее. Как вы знаете, Европейский суд по правам человека избрал главу Верховного Суда за пол года до того, как истекут полномочия главы. И это время мы тогда используем для того, чтобы я могла передать уже новому главе все полномочия и опыт.

Я не буду предлагать свою кандидатуру. Скоро заканчивается моя судейская карьера. За эти 4 года я отработала 8, а если принять во внимание кризис 2019 года и в этом году, то думаю, что и все 10. Поэтому придется искать в наших рядах следующего главу Верховного суда".

Детали: Данишевская призвала коллег подумать о выдвижении кандидатур на должность главы Верховного суда на следующий пленум.

Справка: Валентина Данишевская была избрана главой Верховного суда 30 ноября 2017 года. Ранее она была судьей Арбитражного суда Запорожской области и директором благотворительной организации "Центр коммерческого права".

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховный суд
powered by lun.ua
Главное сегодня

В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон

Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось

К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются

дополнено"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг

Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших

фотоАкция возле дома Порошенко: на участника составили админпротокол

Все новости...
Верховный суд
Верховный суд отправил на конституционную проверку судебную реформу Зеленского
Верховный суд впервые отменил приговор ВАКС. Что не так с этим решением?
Верховный суд говорит, что отменил приговор экс судье из-за процедурных нарушений
Последние новости
23:22
Украина требует от НАТО стратегической ясности о членстве – Стефанишина
22:49
В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон
22:34
Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось
21:30
Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана
20:51
Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
20:33
Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок
20:00
К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются
19:40
дополнено"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг
19:13
Ливан через сутки после отключения снова получил электроэнергию
19:04
Новости экономики: корпоративный налог, разборки в МВФ
Все новости...