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Сервисы Facebook "упали" второй раз за неделю

Пятница, 8 октября 2021, 22:32

Пользователи жалуются на проблемы у сервисов, принадлежащих компании Facebook – Instagram, Facebook и Whatsapp.

Источник: downdetector, пресс-служба Facebook в твиттере

Детали: Спустя несколько дней после глобального падения соцсетей, которые не могли восстановить 7 часов, вечером в пятницу случился новый сбой.

Больше всего пострадал Instagram – сервис downdetector зафиксировал более 30 жалоб на работу приложения.

Компания Facebook сообщила, что знает о проблеме и работает над восстановлением работы сервисов.

По состоянию на 22:30 в Украине некоторые пользователи Instagram смогли войти в приложение.

 

Украинская правда
Темы: соцсети
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