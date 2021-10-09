Коронавирус в Украине: 15,9 тысяч новых больных, 250 смертей

За сутки 8 октября в Украине зафиксировано 15 908 новых случаев COVID-19, госпитализирован 3571 человек, умерло 250 больных, выздоровели 5364 человека.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

Среди новых заболевших – 1477 детей и 298 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 53 313 человек, методом ИФА – 10 132 человек, экспресс-тестами – 42 584 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 529 913 человек; выздоровели – 2 287 846 человек; летальных исходов – 58 331; проведено ПЦР-тестов – 13 217 913.

Что предшествовало: За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 16 362 новых случаев COVID-19, госпитализировано – 3 526 человек; летальных случаев – 241; выздоровели – 4 720 человек.

По количеству новых случаев коронавируса, а также по количеству летальных исходов сейчас Украина находится на 7 месте в мире и на 3 месте в Европе.

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