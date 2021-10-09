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В Киеве больше всего с апреля случаев коронавируса за сутки

Суббота, 9 октября 2021, 11:53
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве 8 октября зафиксировали 863 случая COVID-19, что является самым большим суточным показателем с 29 апреля, когда было обнаружено 868 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Умерло за сутки 13 больных COVID.

Госпитализированы 104 больных коронавирусом и 176 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели 186 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (188), Деснянском (125) и в Оболонском (108) районах.

Среди новых больных – 481 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 313 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 35 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

За все время пандемии в Киеве обнаружили 239 723 случаи коронавируса, умерло 5 516 человек, выздоровели 222 425 человек.

Что предшествовало: За сутки 7 октября в столице зафиксировали 721 новый случай коронавируса, 16 человек умерли, вместе с тем преодолели вирус только 128 больных.

6 октября зафиксировали 802 случая.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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