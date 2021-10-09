Смерть Полякова: народный депутат говорит, что появились результаты токсикологии

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что у нее есть данные о результатах токсикологического исследования крови Антона Полякова - его смерть наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона.

Источник: Янченко в facebook

Прямая речь: "Смерть Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология".

Детали: В то же время в прокуратуре на вопрос Украинской правды, соответствует ли действительности сообщение Галины Янченко о смерти нардепа от смешивания алкоголя с метадоном, ответили, что "не получали результатов токсикологической экспертизы", и поэтому на данный момент не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Справка: Метадон - полусинтетический наркотический препарат, запрещенный во всех странах мира из-за высокой смертности. Является синтетическим аналогом морфия. Одновременный прием алкоголя и метадона крайне опасен для организма, потому что может привести к летальному исходу даже при небольших дозировках.

Напомним: