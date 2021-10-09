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Смерть Полякова: народный депутат говорит, что появились результаты токсикологии

Суббота, 9 октября 2021, 17:38
АНТОН ПОЛЯКОВ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что у нее есть данные о результатах токсикологического исследования крови Антона Полякова - его смерть наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона.

Источник: Янченко в facebook 

Прямая речь: "Смерть Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология".

Детали: В то же время в прокуратуре на вопрос Украинской правды, соответствует ли действительности сообщение Галины Янченко о смерти нардепа от смешивания алкоголя с метадоном, ответили, что "не получали результатов токсикологической экспертизы", и поэтому на данный момент не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Справка: Метадон - полусинтетический наркотический препарат, запрещенный во всех странах мира из-за высокой смертности. Является синтетическим аналогом морфия. Одновременный прием алкоголя и метадона крайне опасен для организма, потому что может привести к летальному исходу даже при небольших дозировках.

Напомним:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти бывшего коллеги по фракции, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова.
  • Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

Украинская правда
Темы: Поляков
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