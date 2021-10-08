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Смерть нардепа Полякова: в "Слуге народа" просят "выключить конспирологию"

Пятница, 8 октября 2021, 10:41
АНТОН ПОЛЯКОВ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти бывшего коллеги по фракции, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова. Событие зафиксировали боди-камеры патрульных.

Источник: Янченко в Телеграмм

Прямая речь: "Всем конспирологам, которые сейчас хайпуют на смерти человека, пытаясь заработать политические очки. Причина смерти Антона Полякова - остановка сердца.

По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. Его рвало, а вскоре начались конвульсии. На полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие.

Завтра-послезавтра будут результаты токсикологии, что покажут, были в организме ядовитые вещества. Не выдумывайте "зраду" там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно".

Что предшествовало: Полиция и коллеги сообщили, что 33 летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.

Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".

После исключения вступил в группу "За майбутнє", которую ассоциируют с Коломойским.

Украинская правда
Темы: ПоляковВерховная РадаСлуга народа
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