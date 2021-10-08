Смерть нардепа Полякова: в "Слуге народа" просят "выключить конспирологию"
Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти бывшего коллеги по фракции, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова. Событие зафиксировали боди-камеры патрульных.
Источник: Янченко в Телеграмм
Прямая речь: "Всем конспирологам, которые сейчас хайпуют на смерти человека, пытаясь заработать политические очки. Причина смерти Антона Полякова - остановка сердца.
По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. Его рвало, а вскоре начались конвульсии. На полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие.
Завтра-послезавтра будут результаты токсикологии, что покажут, были в организме ядовитые вещества. Не выдумывайте "зраду" там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно".
Что предшествовало: Полиция и коллеги сообщили, что 33 летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.
Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.
По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.
Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.
16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".
После исключения вступил в группу "За майбутнє", которую ассоциируют с Коломойским.