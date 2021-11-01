Арахамия прокомментировал будущие кадровые ротации в Кабмине

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия "пролил свет" на кадровые ротации, которые могут произойти в правительстве в ближайшее время.

Источник: Арахамия на брифинге в понедельник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: В частности, по словам Арахамии, подавший в отставку вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников выдвинут на должность министра обороны, так как "заработал хорошую репутацию среди международных партнёров". При этом глава фракции отметил, что у нынешнего руководителя Минобороны Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья в том числе".

Прямая речь: "В сфере оборонных закупок существенно сейчас изменились правила благодаря тому, что мы приняли новый закон год назад, он заработал только несколько месяцев назад. Сейчас Министерство обороны нуждается во многих быстрых изменениях...

Нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить Министерство и осуществлять все эти изменения. Фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм и свою дипломатию, у него хорошая репутация среди международных партнёров... Поэтому мы решили (выдвинуть Резникова кандидатом на должность министра обороны)".

Детали: Кроме того, по словам Арахамии, в рамках этой ротации предлагается назначить народного депутата Ирину Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, потому что во фракции "Слуга народа" к ней есть доверие.

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, как объяснил Арахамия, "переходит фактически в министерство стратегической отрасли, но без приставки вице-премьер, потому что в ходе работы этого министерства понятно, что все функции по политикам развития промышленности фактически и ограничиваются этим министерством, и поэтому нет смысла иметь эту приставку".

При этом нового руководителя Гостаможни определит Кабинет министров Украины.

Арахамия также проинформировал, что на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов вместо Романа Абрамовского рассматривается кандидатура его заместителя Руслана Стрельца, но "вполне вероятно, учитывая ограничениями по времени, что в среду он не будет назначен, возможно, правительство определит его временно исполняющим обязанности, а потом, когда мы найдём достаточно времени, он будет проголосован".

Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народа" проинформировал, что первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко ещё не написал заявления об увольнении, но "если такие разговоры дойдут до логического конца, то мы будем предлагать госпожу Свириденко (замглавы Офиса президента Юлия Свириденко) вместо него".

"И вопрос о господине Штучном (бывший руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный) будет сегодня на фракции решено и, надеюсь проголосовано касательно назначения его руководителем аппарата Верховной Рады", - добавил Арахамия.

Что предшествовало: По данным источников УП, "Слуга народа" предварительно определилась с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны, увольнение министра экономики Алексея Любченко пока еще под вопросом.

1 ноября заявления на увольнение уже подали вице-премьеры Алексей Резников и Олег Урусский.