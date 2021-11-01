Патрульные остановили автомобиль Кивы: нарушил правила, игнорировал полицию

Патрульная полиция останавливала автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы за нарушение правил дорожного движения.

Источник: спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП, Кива в Телеграмм, пресс-секретарь патрульной полиции Яна Кутовая в комментарии УП

Прямая речь Гирдвилис: "Сегодня в Голосеевском районе на Столичном шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В ходе общения с водителем автомобиля был обнаружен документ, который, вероятно, может содержать признаки подделки, поэтому патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

В свою очередь, полицейские провели следственные действия, изъяли документ, а патрульные полицейские на водителя составили материалы о нарушении ПДД".

Детали: Какой документ может иметь признаки подделки, в полиции пока не уточнили.

Обновлено: В пресс-службе патрульной полиции УП уточнили, что Кива не был за рулем авто, админпротоколы составлены на его водителя и водителя из еще одной машины, которые не выполнили приказ правоохранителей остановиться.

Как рассказала спикер патрульной полиции Яна Кутовая, около 11 часов на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, двигавшиеся в крайней левой полосе при двух свободных правых, чем нарушали ПДД.

На требование полицейских остановиться, водители указанных автомобилей не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путём преследования.

В ходе проверки документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не соответствует регистрационным документам.

Инспекторы составили на водителя Toyota админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского, за несоответствие ДНЗ регистрационным документам на авто, за управление автомобилем без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских.

На водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского.

В дальнейшем патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей возможной квалификации действий граждан.

Сам Кива уже записал видео и в своем телеграмм-канале возмущается, что против него, как против нардепа, была совершена "провокация".

Напомним: 7 октября нардеп Илья Кива поздравил президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".

Генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге 26 октября, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что в отношении нардепа расследуются несколько уголовных дел.