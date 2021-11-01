Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Патрульные остановили автомобиль Кивы: нарушил правила, игнорировал полицию

Понедельник, 1 ноября 2021, 15:35
фото из паблика dtp.kiev.ua

Патрульная полиция останавливала автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы за нарушение правил дорожного движения.

Источник: спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП, Кива в Телеграмм, пресс-секретарь патрульной полиции Яна Кутовая в комментарии УП

Прямая речь Гирдвилис: "Сегодня в Голосеевском районе на Столичном шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В ходе общения с водителем автомобиля был обнаружен документ, который, вероятно, может содержать признаки подделки, поэтому патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

В свою очередь, полицейские провели следственные действия, изъяли документ, а патрульные полицейские на водителя составили материалы о нарушении ПДД".

Детали: Какой документ может иметь признаки подделки, в полиции пока не уточнили.

Обновлено: В пресс-службе патрульной полиции УП уточнили, что Кива не был за рулем авто, админпротоколы составлены на его водителя и водителя из еще одной машины, которые не выполнили приказ правоохранителей остановиться.

Как рассказала спикер патрульной полиции Яна Кутовая, около 11 часов на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, двигавшиеся в крайней левой полосе при двух свободных правых, чем нарушали ПДД.

На требование полицейских остановиться, водители указанных автомобилей не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путём преследования.

В ходе проверки документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не соответствует регистрационным документам.

Инспекторы составили на водителя Toyota админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского, за несоответствие ДНЗ регистрационным документам на авто, за управление автомобилем без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских.

На водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского.

В дальнейшем патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей возможной квалификации действий граждан.

Сам Кива уже записал видео и в своем телеграмм-канале возмущается, что против него, как против нардепа, была совершена "провокация".

Напомним: 7 октября нардеп Илья Кива поздравил президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".

Генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге 26 октября, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что в отношении нардепа расследуются несколько уголовных дел.

Валентина Романенко, УП
Темы: КиевОПЗЖ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина

Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"

Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны

Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Наихудший этап пандемии Covid может закончиться в 2022 году – ученые

Все новости...
Киев
В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч
В двух отелях возле Рады будут вакцинировать всех желающих
Меньше всего вакцинируются на Закарпатье и Волыни, а больше всего – в Киеве
Последние новости
07:29
Оккупанты ранили украинского воина
06:55
Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid
06:34
Более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина
05:45
Миссия ОБСЕ зафиксировала бронированные машины оккупантов в запрещенной зоне
04:46
Авиакатастрофа в России: назвали вероятную причину падения АН-12
03:48
Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer
02:50
Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"
01:51
США начинают масштабную кампанию ковид-вакцинации детей
01:04
фотоВ Киеве горит ресторан
00:37
Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны
Все новости...